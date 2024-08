OMS declarou emergência de saúde pública relacionada à doença - FioCruz

OMS declarou emergência de saúde pública relacionada à doençaFioCruz

Publicado 22/08/2024 10:19

O Ministério da Saúde da Argentina descartou a suspeita de mpox em um tripulante de navio que saiu do Brasil e permanecia em quarentena no país vizinho . "Após exames laboratoriais, as autoridades de vigilância sanitária argentinas confirmaram que se tratava de varicela", informou o Ministério da Saúde do Brasil, em nota.

De acordo com a pasta brasileira, a embarcação passou pelo Porto de Santos (SP), no início de agosto, e seguiu para a Argentina. "No Brasil, a vigilância sanitária dos portos e aeroportos é conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)", destacou o ministério.

No comunicado, o governo brasileiro reforçou que a variante 1b da mpox, que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência em saúde pública de importância internacional, não está em circulação no Brasil. Em 2024, o país confirmou 791 casos da doença, mas todos da variante 2b, já conhecida.

"A prioridade agora é reforçar a vigilância para garantir respostas rápidas e eficazes. Na última quinta-feira (15), o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), que coordenará as ações relacionadas à doença", concluiu a pasta.