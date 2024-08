Donald Trump - AFP

Publicado 22/08/2024 16:12

Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira (22), o lançamento de uma plataforma de criptomoedas, que se apresenta como uma alternativa às ofertas dos grandes bancos e instituições financeiras.

"Os americanos são pressionados pelos grandes bancos e pelas elites financeiras há muito tempo", escreveu o candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano nas redes sociais X e Truth Social. "É tempo de resistir, juntos", acrescentou.

Trump não deu detalhes sobre o projeto, chamado The DeFiant Ones.

Desfavorável às criptomoedas durante o seu mandato, chamando-as de "golpe", Trump mudou radicalmente de posição a ponto de defendê-las.

Durante uma conferência importante do setor, no final de julho, em Nashville (Tennessee), o magnata do setor imobiliário prometeu que caso fosse eleito, seria "o presidente pró-inovação e pró-bitcoin que os Estados Unidos precisam”.

O governo de Joe Biden é visto como um defensor da regulamentação do setor.

A plataforma prometida por Trump se baseará em finanças descentralizadas, ou DeFi, que permite que intermediários, como um banco, sejam contornados para realizar transações com terceiros.