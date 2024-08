Elon Musk - AFP

Brasília - Publicação mente ao apontar que Elon Musk afirmou que Lula "foi nomeado e não eleito". Vídeo contém trecho de entrevista em inglês, veiculado sem tradução e fora de contexto. Na realidade, o empresário falava sobre o uso de inteligência artificial na educação.

Conteúdo investigado: Vídeo traz áudio em que o bilionário Elon Musk fala em inglês. Uma legenda aponta que a tradução do que ele estaria dizendo seria: "Eu, Elon Musk falo para todos vocês no Brasil, vocês não elegeram ninguém" e "Seu presidente foi nomeado e não eleito". São exibidas fotos dos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de uma imagem da urna eletrônica com a palavra fraude.



Onde foi publicado: TikTok.



Conclusão do Comprova: Não é verdade que Elon Musk tenha dito aos brasileiros que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "foi nomeado, e não eleito", diferentemente do que afirma post viral.



A publicação utiliza trecho de um áudio verdadeiro do empresário, em inglês, em que ele fala sobre o uso de inteligência artificial na educação de crianças —ou seja, nada relacionado ao Brasil ou eleições.



A declaração do bilionário é um trecho de sua participação no evento Viva Technology, na França, em maio deste ano. Segundo a Forbes Brasil, o evento é um dos maiores da área de tecnologia e inovação da Europa.



A fala completa dele usada no post verificado é: "A inteligência artificial é um professor extremamente experiente, muito paciente. Estará quase sempre correto e pode adaptar as aulas especificamente para que a criança, então, seria como se cada criança tivesse, você sabe, Einstein como professor, então, seria certamente muito profundo", diz Musk no áudio em inglês.



Além de o post mentir sobre o que Musk teria dito, é falso que Lula não tenha sido eleito. Conforme registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele ganhou a eleição em 2022 no segundo turno com 50,90% dos votos.



O autor da publicação do conteúdo falso foi procurado, mas não retornou até a publicação desta checagem.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 21 de agosto, a publicação registrava 85 mil visualizações e 14,5 mil curtidas.



Fontes que consultamos: Vídeo original com a entrevista de Elon Musk na íntegra, disponível no YouTube. A reportagem encontrou o conteúdo fazendo uma busca no Google do que ele diz sobre educação e inteligência artificial. Também foram consultados reportagens e o site do TSE.



