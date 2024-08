Sindicato de Atores e Atrizes da Espanha lamentou morte de Ortega - Reprodução / Instagram

Sindicato de Atores e Atrizes da Espanha lamentou morte de OrtegaReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 12:55

O ator Julián Ortega, que participou da primeira temporada da série "Elite", foi encontrado sem vida em uma praia de Cádiz, na região de Andaluzia, Espanha. Segundo o jornal "El Mundo", ele teria morrido afogado. A informação foi divulgada em publicação nas redes sociais pelo Sindicato Espanhol de Atores e Atrizes nesta segunda-feira (26).

"O ator Julián Ortega morre aos 41 anos. Descanse em paz. Do Sindicato de Atores e Atrizes, nossas mais sinceras condolências à família e amigos do ator", publicou a instituição em sua conta no X, antigo Twitter.

Muere el actor Julián Ortega a los 41 años. Descansa en paz.



Ortega nasceu em 1983. Filho da atriz Gloria Muñoz e do diretor e ator José Antonio Ortega, atuou em peças de teatro e participou das séries espanholas "As Telefonistas", "El Pueblo" e "Cristo e Rei". Ganhou notoriedade ao participar da aclamada "Elite" (2018), quando apareceu em seis episódios da primeira temporada.