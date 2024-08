Momento em que diplomatas caem no chão durante briga - Reprodução / Redes sociais

Momento em que diplomatas caem no chão durante brigaReprodução / Redes sociais

Publicado 28/08/2024 14:20 | Atualizado 28/08/2024 14:22

Diplomatas da Argélia e Marrocos entraram em uma briga com socos e empurrões durante a Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano (Ticad), no Japão, nesta terça-feira (27). O motivo relatado nas redes sociais, foi uma placa com o nome da República do Saaraui, região no norte da África equivalente ao Saara Ocidental que é contestada pelos marroquinos e tem o apoio dos argelinos.

A embaixadora Lamine Baali, que representa a República do Saaraui, estava presente na reunião e em sua mesa, havia a placa com o nome do país. No início da briga, o diplomata de Marrocos foi até a mesa para retirar o objeto, até ser contido por um representante da Argélia, quando a briga começa e os dois caem no chão.

Representantes de Marrocos e da Argélia brigaram na conferência internacional sobre o desenvolvimento africano em Tóquio. pic.twitter.com/EpGHiIDB3A — kritikus (@Kritikussss) August 27, 2024



Conflito

De acordo com o site japonês "Arab News", o Marrocos pediu aos organizadores do evento para não deixar representantes saaraui participarem, já que o próprio Japão não admite a entidade como uma república. No entanto, ela é reconhecida por outros países do continente africano, inclusive a Argélia.