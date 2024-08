Ataque de 7 de outubro é considerado um estopim para a guerra - AFP

Ataque de 7 de outubro é considerado um estopim para a guerraAFP

Publicado 28/08/2024 14:33

Vários ex-reféns ou parentes de vítimas do ataque do Hamas em Israel expressaram, nesta quarta-feira (28), sua oposição à organização pelas autoridades de uma cerimônia para relembrar os massacres de 7 de outubro.

Em uma carta enviada à ministra Miri Regev, responsável da organização dessa cerimônia, dizem que rejeitam "qualquer uso de fotos de (seus) parentes, mortos ou vivos (...) ou a menção de seus nomes".

Os signatários, entre eles dez ex-reféns, também pedem a anulação da cerimônia com um custo estimado de mais de um milhão de euros pela imprensa local. Defendem que o governo "traga de volta os reféns" antes de qualquer outra preocupação.

O ataque de 7 de outubro causou a morte de 1.199 pessoas de lado israelense, em sua maioria civis, segundo um cálculo da AFP a partir de dados oficiais.

As represálias israelenses na Faixa de Gaza, onde o Hamas assumiu o poder em 2007, causaram pelo menos 40.534 mortos e um desastre humanitário e sanitário, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 103 seguem cativas em Gaza, das quais 33 foram declaradas mortas pelo exército. O local da cerimônia também causou polêmica, pois os kibutz destruídos pelo Hamas se recusaram a recebê-la.

Regev havia anunciado que escolheu a cidade de Ofaqim, cujo prefeito é membro do partido Likud (direita), do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e onde mais de 40 policiais, soldados e civis morreram em 7 de outubro.

A cerimônia será gravada com antecedência e sem público, anunciaram os organizadores. Vários cantores populares recusaram se apresentar nesse evento, inclusive alguns considerados de direita. Familiares das vítimas anunciaram a realização de uma cerimônia alternativa em um parque de Tel Aviv.