Giuseppina Bardelli, de 89 anos, já participou de um clube de alpinismo italiano - Reprodução

Publicado 29/08/2024 14:56 | Atualizado 29/08/2024 14:58

Giuseppina Bardelli, de 89 anos, sobreviveu por quatro dias nos Alpes italianos após se perder do seu filho, Sergio, 57. Os dois estavam juntos colhendo cogumelos no mato, até que ela desmaiou por causa de uma tontura e caiu em uma ravina de cerca de seis metros, fraturando costelas. Até ser resgatada, no período em que ficou perdida, a idosa bebeu água da chuva e fez "amizade" com uma raposa, segundo o jornal inglês "The Mirror".



O outro filho da vítima, Roberto, contou que a sua mãe dormiu embaixo das árvores, se aproveitou da vegetação alta da região para proteção e ainda deu detalhes sobre a nova "amiga" dela. "Uma raposa se aproximou dela várias vezes. Eles meio que se tornaram 'amigos'. Todas as noites ela recitava o rosário. Ela sabia que cada dia poderia ser o último", contou.

Bardelli já teve experiências no Clube Alpino Italiano, federação dedicada a promover o montanhismo no país, e isso foi importante para sua sobrevivência.

O bombeiro Silvio Rizzelli, que coordenou o grupo de buscas formado por 50 agentes, detalhou o resgate de Giuseppina, em região próxima à fronteira com a Suíça. Ela se perdeu no último dia 21 de agosto e foi encontrada no último domingo (25).

"Ela estava escondida em uma ravina profunda, cheia de vegetação alta. Ela não podia nos ver e nós não podíamos vê-la. A descoberta ocorreu na manhã de domingo, quando as equipes de resgate consideravam desistir da busca. Depois de encontrá-la, meus homens relataram que a Sra. Bardelli estava cansada, mas totalmente lúcida. Foi uma ótima notícia e surpreendente que uma pessoa da idade dela pudesse resistir", disse.

Roberto expressou a alegria da família ao reencontrá-la. "A alegria foi imensa. Começamos a chorar. É um milagre", comemorou. Agora, ela está em recuperação no hospital.