Fachada do banco americano Wells FargoInternet/Reprodução

Publicado 30/08/2024 16:29

Autoridades do estado americano do Arizona investigam a morte de Denise Prudhomme, de 60 anos, funcionária do banco Wells Fargo, que morreu na mesa de trabalho e só foi descoberta quatro dias depois.



Denise entrou no prédio de escritórios do Wells Fargo, às 7h do dia 16 de agosto. No dia 20, a equipe de segurança do prédio chamou os policiais para verificar uma pessoa desmaiada na mesa de trabalho, descoberta por um colega. A mesa de Denise, de acordo com relatos de outros funcionários do banco ficava no terceiro andar e longe do corredor principal.

Um funcionário, que preferiu não se identificar, disse que várias pessoas reclamaram de um odor desagradável no terceiro andar, mas presumiram que seria um problema de encanamento.



"Estamos profundamente tristes com a perda trágica de nossa colega em nosso escritório de Tempe, no Arizona. Nossos pensamentos e orações estão com sua família e entes queridos durante este momento difícil. Estamos cooperando totalmente com o departamento de polícia de Tempe em sua investigação e encaminharemos todas as perguntas futuras a eles", informou um porta-voz do banco à imprensa local.



De acordo com a polícia, a investigação inicial não apontou para uma ação criminosa. O departamento de investigações criminais da polícia de Tempe aguarda agora o lado do legista para determinar a causa da morte de Denise.