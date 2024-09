FatMan Scoop era um nome consolidado no meio do hip-hop e fez colaborações com diversos artistas do meio - Reprodução / Instagram

FatMan Scoop era um nome consolidado no meio do hip-hop e fez colaborações com diversos artistas do meioReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 11:00

O rapper FatMan Scoop morreu aos 53 anos após sofrer mau súbito enquanto fazia um show no Hamden Town Center Park, em Connecticut, Estados Unidos. Ele precisou ser encaminhado para um hospital, mas o óbito foi confirmado um dia depois. A causa não foi anunciada pela família.

Segundo o CEO da empresa de relações públicas do músico, Sharron Elkabas, ele consumiu uma bebida energética antes de subir ao palco. "Ele nunca bebia energéticos, mas o fez antes deste show", afirmou ao portal "The Hollywood Reporter". O show aconteceu na última sexta-feira (30) e a fatalidade foi confirmada no sábado (31).



A família de Isaac Freeman III, nome verdadeiro do cantor, usou as redes sociais dele para postar uma mensagem de luto. Grandes personalidades da música, como Snoop Dogg e Steve Aoki, fizeram comentários na publicação lamentando a perda.

"Fatman Scoop não era apenas um artista de primeira linha, era um pai, irmão, tio e amigo. Ele era a risada em nossas vidas, uma constante fonte de suporte, força e coragem. Ele era conhecido no mundo como uma voz indiscutível no clube e sua música nos fez dançar e abraçar a vida com positividade", diz o texto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fatman Scoop (@fatmanscoop)

Sobre o artista



Isac Freeman III nasceu em 6 de agosto de 1971 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Sua carreira no hip-hop começou nos anos 1990, mas foi apenas na década de 2000 que ele alcançou sucesso internacional. A sua música "Be Faithful" (Seja fiel, em inglês) alcançou o número 1 da lista da Billboard britânica, em 2003. FatMan Scoop fez músicas junto com grandes nomes da indústria, como David Guetta e Skrillex.