Biólogo Chris Ketola encontrou a aranha infectada em parte da Amazônia no Peru - Reprodução / Instagram

Biólogo Chris Ketola encontrou a aranha infectada em parte da Amazônia no PeruReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 12:33 | Atualizado 02/09/2024 12:36

O fungo do gênero Cordyceps, que inspirou o vírus do jogo e série televisiva "The Last of Us", foi encontrado no corpo de uma tarântula na Amazônia, no Peru, pelo biólogo Chris Ketola, que compartilhou o achado em suas redes sociais. No vídeo, é possível ver os corpos frutificantes em cores de branco, amarelo e laranja saindo do animal, já morto.

"A tarântula foi infectada por esse fungo, que controlou o seu sistema nervoso e a forçou a ficar nessa localização enquanto morria. O fungo brotou para fora do seu corpo, permitindo que os esporos se espalhassem para outra tarântula desavisada", explica o biólogo.

No registro, Ketola afirma que esta espécie é rara, pois raramente ela é encontrada em tarântulas. "Cada grupo de invertebrados tem sua própria espécie de Cordyceps que os infecta. Portanto, essa é uma coisa realmente horrível, mas também incrível para nossa equipe ter encontrado esta noite", afirmou na publicação realizada no último dia 5 de agosto.

Apesar da fama que este fungo ganhou após participar do videogame e da série, ele é inofensivo para os seres humanos e outros mamíferos. Os hospedeiros desta espécie costumam ser pequenos artrópodes, como aranhas e insetos. Além disso, pesquisas indicam benefícios dos Cordyceps em tratamentos medicinais para os seres humanos, como tumores e inflamações.

Na trama da série de "The Last of Us", lançada pela HBO em 2023, o sobrevivente Joel, interpretado pelo ator Pedro Pascal, sobrevive ao apocalipse zumbi junto à Ellie, menina de 14 anos que é a única humana conhecida imune às infecções que assolaram o mundo.