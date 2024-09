Presidente dos EUA, Joe Biden - Nathan Howard/AFP

Publicado 02/09/2024 11:51

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (2) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não está fazendo o suficiente para obter um acordo sobre a libertação dos reféns em poder do grupo islamista palestino Hamas desde 7 de outubro.



Questionado por um jornalista na Casa Branca — onde Biden se reunirá com negociadores americanos que atuam no conflito entre Israel e Hamas — se considera que o governante israelense estava fazendo o suficiente para obter o acordo, Biden respondeu: "Não".

Há vários meses, Catar, Egito e Estados Unidos, países que atuam como mediadores do conflito, tentam convencer o Hamas e Israel a aceitarem um acordo de cessar-fogo que inclua a libertação de reféns e de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Mas, até o momento, as negociações não apresentaram resultados.

A guerra em Gaza começou no dia 7 de outubro. Naquele dia, milicianos islamistas do Hamas realizaram um ataque ao sul de Israel que resultou em 1.205 vítimas fatais, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.



Além disso, os combatentes islamistas sequestraram 251 pessoas: 97 continuam retidas em Gaza e 33 morreram, segundo o Exército israelense.



Em resposta ao ataque, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma vasta ofensiva de retaliação que já deixou 40.786 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007.