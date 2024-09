James Darren deixa a mulher, três filhos e vários netos - Reprodução/redes sociais

James Darren deixa a mulher, três filhos e vários netosReprodução/redes sociais

Publicado 03/09/2024 10:05

O ator James Darren, conhecido pelo trabalho em Star Trek e a direção de Barrados no Baile, morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, 2. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Jim Moret, que afirmou que Darren morreu enquanto dormia no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles (EUA).



O artista deu entrada no hospital para um procedimento de substituição da válvula da artéria aorta, disse Moret ao portal americano The Hollywood Reporter, mas "estava muito fraco para realizar a cirurgia". "Eu sempre achei que ele iria superar [...] Porque ele era muito 'maneiro'. Ele sempre foi 'maneiro'", completou.

fotogaleria



Lembrado pela atuação em Star Trek: Deep Space Nine como Vic Fontaine, o ator iniciou sua carreira nas artes com o filme Rumble on the Docks, de 1956, ganhando destaque também por seu papel como o Dr. Tony Newman em Túnel do Tempo, série que durou de 1966 a 1967. A carreira como diretor também foi recheada, tendo participado de séries como Melrose Place e Barrados no Baile.



Como cantor, ele participou da trilha sonora de Gidget, filme de 1959 que também protagonizou. Darren, cujo nome verdadeiro é James William Ercolani, nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, em 8 de junho de 1936, mas se mudou para Nova York para seguir a carreira de artista logo cedo. O ator foi casado com Gloria Terlitsky de 1955 até 1958, e com Evy Norlund, de 1960 até sua morte. Ele deixa a mulher, três filhos e vários netos. Lembrado pela atuação em Star Trek: Deep Space Nine como Vic Fontaine, o ator iniciou sua carreira nas artes com o filme Rumble on the Docks, de 1956, ganhando destaque também por seu papel como o Dr. Tony Newman em Túnel do Tempo, série que durou de 1966 a 1967. A carreira como diretor também foi recheada, tendo participado de séries como Melrose Place e Barrados no Baile.Como cantor, ele participou da trilha sonora de Gidget, filme de 1959 que também protagonizou. Darren, cujo nome verdadeiro é James William Ercolani, nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, em 8 de junho de 1936, mas se mudou para Nova York para seguir a carreira de artista logo cedo. O ator foi casado com Gloria Terlitsky de 1955 até 1958, e com Evy Norlund, de 1960 até sua morte. Ele deixa a mulher, três filhos e vários netos.