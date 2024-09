Joey Chestnut bateu o recorde mundial de comer mais hot dogs em apenas dez minutos - Reprodução de vídeo

Publicado 03/09/2024 12:55 | Atualizado 03/09/2024 12:57

O americano Joey Chestnut devorou, literalmente, um recorde mundial nesta segunda-feira (2). Em transmissão ao vivo na plataforma de streaming Netflix, ele comeu de 83 cachorros-quentes em dez minutos em um desafio com o japonês Takeru Kobayashi, que defendia a marca, de 76.

Veja o vídeo:





Chestnut e Kobayashi são dois dos mais famosos e comedores competitivos do mundo. Esta foi a primeira vez que os dois se enfrentaram na final do famoso concurso anual Nathan's Hot Dog Eating Contest, em mais de 15 anos de disputa.



Kobayashi foi o campeão do concurso entre 2002 a 2007. Depois, em 2008, Chestnut tomou o posto, vencendo a competição nas 17 edições seguintes.



No dia 4 de julho deste ano, data da Independência dos EUA, Chestnut não competiu no icônico torneio gastronômico realizado anualmente em Coney Island, no Brooklyn, em Nova Iorque, por um motivo inusitado: ele é patrocinado pela Impossible Foods, uma produtora de salsichas veganas e que concorre com as empresas parceiras do evento.



Sem Chestnut no páreo, o Cinturão de Mostarda, como é conhecido o troféu do desafio, foi conquistado por Patrick Bertoletti, que comeu 'apenas' 58 cachorros-quentes.