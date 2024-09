À esquerda, desenho da época retratando o rosto de Nicholas; na direita, uma foto dele - Reprodução / WFMZ

Publicado 03/09/2024 11:21 | Atualizado 03/09/2024 11:22

A identidade do homem encontrado congelado em uma caverna na Pensilvânia, Estados Unidos, há 47 anos foi revelada. O instituto médico de necropsia do condado de Berks descobriu que ele se chamava Nicholas Paul Grubb, tinha 27 anos na época da morte e era de Fort Washington.

Seu corpo foi encontrado em 16 de janeiro de 1977 por alpinistas que faziam a Trilha dos Apalaches e uma autópsia indicou que ele era um homem de 25 a 35 anos, que tinha cabelos longos e olhos azuis. Ele não possuía ferimentos no corpo e teria cometido suicídio através de uma overdose de drogas.

Segundo o jornal "The New York Times", o "Pinnacle Man" (homem do pináculo, em inglês), como ele ficou conhecido, teve sua identidade revelada em uma coletiva de imprensa divulgada na última terça-feira (27).

O policial estadual Ian Keck encabeçou as investigações para descobrir o nome de Nicholas. Ele encontrou as digitais originais dele nos arquivos da polícia, o que as autoridades pensavam que estava perdido. A partir daí, sua identificação foi descoberta em menos de uma hora.

Ainda restam dúvidas, como o porquê de ele estar na caverna naquele momento. Grubb vestia roupas leves, inapropriadas para o frio do local, e vestígios indicam que ele tentou acender uma fogueira.