Cartão postal foi colocado nos correios em 1903 e só foi entregue agora - Divulgação/ Swansea Building Society

Publicado 03/09/2024 15:03

Os correios do País de Gales certamente merecem uma vaga no Livro dos Recordes. Depois de exatos 121 anos de atraso, um cartão postal foi entregue aos descendentes do destinatário. O fato pelo menos serviu para que familiares separados por muito tempo pudessem se encontrar pela primeira vez.



Helen Roberts faz uma pesquisa na internet sobre sua árvore genealógica e, recentemente, recebeu uma mensagem dos correios da cidade de Swansea. Era sobre um cartão postal emitido por Ewart, que era irmão de seu avô. A correspondência tinha como destino uma irmã de Ewart, chamada Lydia.



O avô dela era irmão de Ewart, o remetente do cartão-postal, e de Lydia, sua destinatária.



"Assim que vi o endereço e o nome, reconheci imediatamente: era a casa da família do meu avô quando criança e Lydia era sua irmã", disse Helen, que ainda mora perto do endereço colocado no cartão postal.



Na quarta-feira da semana passada (28), Helen e a irmã Margaret se encontraram com o neto de Ewart, Nick Davies, e a bisneta de Lydia, Faith Reynolds.



"Isso me permitiu fechar algumas pontas soltas e descobrir mais sobre os irmãos do meu avô", afirmou Helen, emocionada.