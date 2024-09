Reajuste reivindicado se destina a 20% dos funcionários da Boeing - PierGiuliano Chesi/Wikimedia

Reajuste reivindicado se destina a 20% dos funcionários da BoeingPierGiuliano Chesi/Wikimedia

Publicado 03/09/2024 13:45

Nova York - Os investidores da Boeing estão avaliando o custo de uma greve dos trabalhadores da empresa, o que os coloca diante de uma escolha difícil. O sindicato, que representa cerca de 32 mil funcionários ou 20% da força de trabalho da Boeing, está solicitando um aumento salarial de 40% em três anos. No entanto, se a demanda dos trabalhadores for acatada, é estimado que a multinacional tenha US$ 1,5 bilhão em despesas adicionais por ano, segundo análise da Jefferies.

De acordo com o relatório do banco de investimento, isso aumentaria os custos da Boeing em cerca de 2%. Porém, dinheiro se tornou um tema sensível para a empresa, especialmente depois que a gigante americana precisou desacelerar a produção e enfrenta uma supervisão regulatória mais severa.

A dívida de longo prazo da Boeing também aumentou de US$ 11 bilhões no final de 2018 para cerca de US$ 53 bilhões. Se uma greve não for evitada, é esperado que os investidores vejam uma maior volatilidade nos resultados e nas ações da Boeing.