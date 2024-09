Emily Willis está em estado vegetativo desde março, quando sofreu um colapso em uma clínica de reabilitação - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/09/2024 17:44 | Atualizado 03/09/2024 17:44

A atriz pornô americana Emily Willis, de 25 anos, sofre de uma doença extremamente rara e pode estar condenada a nunca mais mexer um único músculo para o resto da vida. De acordo com informações do jornal 'Daily Star', Emily sofre da Síndrome do Encarceramento.

Em fevereiro deste ano, Emily foi levada pela família a um hospital depois de sofrer um ataque cardíaco em uma clínica de reabilitação onde estava internada. Ela entrou em estado de coma profundo e despertou em maio. Desde então ela recuperou a consciência, mas, apesar disso, continua incapaz de falar e só consegue se comunicar com os olhos.



De acordo com Gareth Nye, que comanda o Programa de Ciências Médicas da Universidade de Chester, na Inglaterra, Emily dificilmente deve se recuperar plenamente.



"O que estamos vendo aqui é o dano ao cérebro após a falta de oxigênio após a parada cardíaca. É bom saber que ela parece estar consciente, reconhece pessoas e consegue rastrear objetos com os olhos. No entanto, é altamente provável que ela esteja sofrendo de uma condição chamada Síndrome do Encarceramento", afirmou.

A síndrome é uma doença neurológica rara que provoca a paralisia quase completa do corpo, mas sem afetar a consciência e as atividades cerebrais. As pessoas não conseguem falar, se mexer ou fazer expressões faciais, mas podem piscar e mover os olhos.



"A Síndrome do Encarceramento ocorre quando um paciente está ciente do que acontece ao seu redor e tem plena consciência, mas não consegue se mover ou se comunicar verbalmente devido à paralisia completa de quase todos os músculos voluntários do corpo, exceto pelos movimentos verticais dos olhos e pelo piscar. Alguns pacientes mantêm algum movimento dos músculos faciais e podem reter alguma sensação nos membros, mas, fundamentalmente, não apresentam nenhum movimento abaixo do pescoço", diz Nye.



Michael Willis, padrasto de Emily, disse que ela ficou em uma clínica de reabilitação por oito dias antes de sofrer uma parada cardíaca. Ele ainda discorda da investigação policial, que determinou uma overdose como causa do ataque cardíaco.

A família de Emily abriu uma vaquinha virtual na internet para custear o tratamento e até agora já conseguiu arrecadar 90 mil dólares (aproximadamente R$ 460 mil).