William Bryan, de 70 anos, ao lado de sua esposa, Beverly - Divulgação / Zarzaur Law P.A.

Publicado 04/09/2024 11:26 | Atualizado 04/09/2024 12:27

Um homem morreu durante uma cirurgia após o médico que realizava a operação remover o seu fígado por engano, pensando que o órgão era um baço inflamado, segundo o advogado que representa a viúva do paciente. O caso aconteceu em um hospital da Flórida, Estados Unidos, segundo o jornal "New York Post".

De acordo com a reportagem, William Bryan, de 70 anos, e sua mulher, Beverly, estavam visitando uma propriedade alugada no condado de Okaloosa, quando ele começou a ter dores abdominais. Testes indicaram que o seu baço possuía um tamanho "anormal". Por isso, o cirurgião geral Dr. Thomas Shaknovsky e o diretor médico da unidade, Dr. Christopher Bacani, recomendaram uma intervenção cirúrgica e retirada do órgão.

No meio da cirurgia, realizada no último dia 21 de agosto, Shaknovsky removeu o fígado de Bryan, rompendo a vasculatura que o irriga e causando uma "perda de sangue catastrófica e imediata, resultando em morte", conforme relato do escritório de advocacia Zarzaur Law P.A., que defende Beverly, nas redes sociais.

Inicialmente, a parte retirada do corpo de William foi chamada pelo médico de baço, mas o órgão foi, posteriormente, identificado como fígado.

O Zarzaur Law P.A. também chamou atenção para o fato de que essa não foi a primeira vez que o Dr. Shaknovsky realizou uma cirurgia errada. Em 2023, ele teria retirado parte do pâncreas de um paciente, ao invés de realizar a remoção da glândula adrenal.

Agora, Beverly Bryan luta na Justiça para que Thomas não opere outras pessoas. "Meu marido morreu indefeso na mesa de cirurgia do Dr. Shaknovsky. Não quero que mais ninguém morra devido à incompetência dele em um hospital que deveria saber ou sabia que ele havia cometido erros cirúrgicos drásticos que alteraram sua vida", disse a viúva, por meio da publicação do escritório de advocacia.

O hospital em que o episódio aconteceu também se manifestou. "Levamos alegações como essa muito a sério, e nossa equipe de liderança está realizando uma investigação completa sobre esse evento. O Ascension Sacred Heart Emerald Coast [nome da unidade] tem uma longa história de fornecer cuidados seguros e de qualidade desde que o hospital abriu suas portas em 2003", afirmou ao site "AL.com".