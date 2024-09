Organização Mundial da Saúde (OMS) - AFP

Publicado 04/09/2024 21:27

A primeira fase da campanha de vacinação em larga escala contra a poliomielite na Faixa de Gaza foi concluída com sucesso, destacou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (4).

A organização informou que quase 200 mil crianças receberam a dose inicial da vacina na região central do território palestino.

As doenças se propagaram na Faixa de Gaza, onde a maioria dos 2,4 milhões de habitantes teve que fugir de casa e se instalou em campos lotados e insalubres.

A campanha de vacinação em massa começou no último domingo, após o registro do primeiro caso de poliomielite em 25 anos. Para isso, foram feitas "pausas humanitárias" nos combates.

"Estamos gratos pela dedicação de todas as famílias e dos profissionais da saúde, que fizeram desta parte da campanha um sucesso, apesar das condições difíceis na Faixa de Gaza", publicou no X o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus. "Pedimos que as pausas humanitárias continuem sendo respeitadas. Continuamos apelando por um cessar-fogo."

Segundo a OMS, a vacinação vai continuar nos próximos dias em quatro grandes instalações de saúde do centro da Faixa de Gaza, "para garantir que nenhuma criança fique de fora".

A campanha seguirá posteriormente para o sul da Faixa, onde espera imunizar 340 mil menores nos próximos quatro dias com a primeira dose da vacina. Depois, continuará no norte da Faixa, de 9 a 11 de setembro, com 150 mil crianças, segundo a OMS.