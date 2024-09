Ativista ambiental Greta Thunberg - AFP

Publicado 04/09/2024 12:29

A ativista Greta Thunberg, de 21 anos, foi presa durante um protesto contra a guerra de Gaza, realizado em frente à Universidade de Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira (4). Segundo afirmou um porta-voz da polícia à agência "Reuters", as autoridades detiveram seis manifestantes após cerca de 20 pessoas bloquearem a entrada de um prédio da instituição e três entrarem nele.

Os policiais não confirmaram a identidade dos detidos, mas um membro do grupo "Students Against the Occupation" (Estudantes contra a ocupação, em inglês) confirmou que Greta foi uma delas.

O vídeo do momento em que a ativista é levada pelos agentes foi publicado em sua rede social. "Greta Thunberg presa com estudantes por demandar boicote acadêmico das instituições acadêmicas israelitas pela Universidade de Copenhague! A mídia dinamarquesa está focando apenas na prisão dela, ao invés de cobrir porque ela estava ali em primeiro lugar", afirma o texto.





O boicote às universidades de Israel é uma das principais demandas dos grupos de estudantes que protestam contra as ações do país governado por Benjamin Netanyahu na guerra. No vídeo, a detida está algemada e usando um keffiyeh, lenço árabe que vem servindo amplamente como símbolo de apoio à causa palestina.