Asteroide Deus do Caos está na mira de cientistas e astrônomos - Reprodução

Publicado 04/09/2024 16:27

Um asteroide gigante, apelidado de 'Deus do Caos' pode estar se dirigindo à Terra depois que especialistas revisaram dados científicos.

O 99942 Apophis, nome científico do 'Deus do Caos', foi encontrado pela primeira vez em 2004 e em 2017 acreditava-se que tinha 2,7% de chance dele colidir com a Terra em 2029. No entanto, observações adicionais descartaram qualquer possibilidade de um impacto em 2029 ou 2036.

Acreditava-se então que ele faria uma aproximação da Terra em 13 de abril de 2029, quando chegaria a, no máximo, 29.450 km do nosso planeta. Uma grande distância para um simples mortal, mas em termos astronômicos isso significaria um 'fininho'.

No entanto, um novo estudo do astrônomo canadense Paul Wiegert descobriu que isso poderia mudar drasticamente se um "pequeno objeto" atingisse o asteroide. "As chances de um pequeno asteroide invisível desviar o Apophis o suficiente para direcioná-lo a uma colisão com a Terra em 2029", disse Wiegert.

"Dado que apenas 5% desses impulsos estão na direção correta para gerar um impacto na Terra, a probabilidade geral de um pequeno impacto direcionar o Apophis para uma colisão com a Terra é menor do que um em dois bilhões", completou.

Mas o astrônomo faz uma importante ressalva: "Um elemento adicional da história é que o Apophis não foi monitorado por telescópios desde maio de 2021 e permanecerá assim até 2027. Isso ocorre simplesmente por causa da geometria relativa do Apophis, da Terra e do Sol, que coloca o asteroide no céu diurno durante o período de tempo em questão".