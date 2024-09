Brianna Coppage, de 28 anos, fatura alto com vídeos produzidos para plataforma de conteúdo adulto - Reprodução

Brianna Coppage, de 28 anos, fatura alto com vídeos produzidos para plataforma de conteúdo adultoReprodução

Publicado 07/09/2024 07:00

O que era para ser apenas um vídeo caseiro de sexo se transformou em um divisor de águas para a americana Brianna Coppage, de 28 anos. Depois de ser reconhecida nas imagens em sua pequena cidade, ela foi demitida do emprego de professora, mas passou a ganhar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) por ano com conteúdo adulto em uma plataforma.



Brianna dava aulas de inglês em uma escola de ensino médio na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri, mas foi demitida sumariamente depois que uma diretora da unidade a identificou no vídeo. Sem emprego, ela começou a fazer o conteúdo picante para tentar pagar dívidas, já que seu marido também havia sido demitido.



"Eu não estava fazendo nada ilegal. Estou lá para ensinar a ler e escrever. Como se eu não estivesse lá para incutir moral neles", disse Brianna ao canal Soft White Underbelly, no YouTube.

"Eu tinha que pagar o aluguel e pensava que não estava fazendo nada de errado. Mas eles (direção da escola) ainda me perguntaram se eu estava usando o tempo das aulas para aquilo, ou se havia alguém da escola envolvido. Claro que não!", completou a loira.