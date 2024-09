Dina Boluarte afirmou que o Peru 'não fará parte de uma fraude eleitoral' - Reprodução

Publicado 06/09/2024 17:58

O Peru jamais estará "ao lado de ditadores", afirmou nesta sexta-feira (6) a presidente Dina Boluarte, ao apoiar as denúncias da oposição venezuelana de fraude na reeleição do presidente Nicolás Maduro.

"Nunca estaremos ao lado de ditadores ou governos ditatoriais que levam à fome", disse Dina referindo-se à crise pós-eleitoral na Venezuela, após ser criticada no Congresso pela decisão do seu governo de não reconhecer como "presidente eleito" o opositor Edmundo González Urrutia, apesar de criticar a reeleição de Maduro.

"Nossa posição sobre o que acontece na Venezuela continua firme e forte, não vamos fazer parte de uma fraude eleitoral", ressaltou a presidente.

Em 30 de julho, o então chanceler peruano, Javier González-Olaechea, reconheceu a vitória de González, mas o governo deixou ontem sem efeito essa declaração. "Não pode ser o presidente eleito, não temos nenhuma comunicação oficial do Estado peruano reconhecendo essa condição do senhor González Urrutia", disse o chefe do gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, à rádio RPP.

Dina insistiu em seu pedido à autoridade eleitoral e ao governo da Venezuela para que apresentem as atas de votação que comprovam a vitória de Maduro, "para encerrar de uma vez essa situação".

A Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Peru, alegando que Lima reconheceu González como "presidente eleito", apesar de Maduro ter sido proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, alinhado ao governo.