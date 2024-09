Tempestade provocou deslizamentos de terra, destruiu os telhados de imóveis e afundou embarcações - Nhac Nguyen/AFP

Publicado 08/09/2024 08:55

O número de mortos na passagem do supertufão Yagi pelo Vietnã subiu para nove neste domingo (8), depois que a tempestade provocou deslizamentos de terra, destruiu os telhados de imóveis e afundou embarcações.

Quatro pessoas da mesma família morreram durante a madrugada em um deslizamento de terra na província de Hoa Binh, norte do país, informou a imprensa estatal.

O deslizamento de terra, que soterrou uma casa, aconteceu após várias horas de chuva intensa provocada pelo tufão, informou o VNExpress.

O proprietário da casa, de 51 anos, conseguiu escapar, mas sua mulher, sua filha e os dois netos morreram na tragédia.

O supertufão tocou o solo no norte do Vietnã no sábado, com ventos de 149 km/h.

Quatro pessoas morreram no mesmo dia, segundo o departamento de gestão de desastres. Um homem faleceu na sexta-feira na província de Hai Duong.

Vários distritos da cidade portuária de Haiphong estavam inundados e sem energia elétrica neste domingo.

Pelo menos 23 barcos foram danificados ou afundaram na ilha de Tuan Chau, segundo os moradores.

Antes de atingir o Vietnã, o tufão Yagi passou pelo sul da China e pelas Filipinas, onde provocou pelo menos 24 mortes e deixou dezenas de feridos.

Um estudo publicado em julho mostra que os tufões da região estão se formando mais perto da costa, ganhando intensidade de maneira mais rápida e permanecem mais tempo sobre a terra em consequência das mudanças climáticas.