Comunicado foi feito pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell - AFP

Comunicado foi feito pelo chefe da diplomacia europeia, Josep BorrellAFP

Publicado 08/09/2024 13:57

A União Europeia (UE) pediu neste domingo (8) à Venezuela para acabar com a repressão contra os líderes da oposição e libertar todos os presos políticos.



"A UE insiste que as autoridades venezuelanas acabem com a repressão, as detenções arbitrárias e o assédio contra membros da oposição e da sociedade civil, assim como libertem todos os presos políticos", afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, em um comunicado.

Mais de 1,5 mil pessoas foram presas por motivações políticas no país devido à crise pós-eleitoral. Maduro considera as acusações de fraude e o não reconhecimento de sua reeleição pela oposição como terrorismo e tentativa de golpe de Estado.