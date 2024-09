Kamala Harris e Donald Trump - AFP

Publicado 08/09/2024 14:49

Kamala Harris e Donald Trump vão apresentar duas visões opostas para o futuro dos Estados Unidos na terça-feira (10), em um debate muito aguardado na disputa pela Casa Branca.



Após semanas de negociações sobre o local, o dia e as modalidades do debate televisivo, o canal ABC anunciou as regras que serão aplicadas, aceitas tanto pelos democratas como pelos republicanos.



Onde e quando

O debate acontecerá lugar no National Constitution Center da Filadélfia, uma grande cidade no leste da Pensilvânia. A localização não foi escolhida ao acaso.



A Pensilvânia é considerada o mais importante dos "estados-pêndulo", aqueles que podem fazer pender a balança tanto para os democratas como para os republicanos em novembro.



O debate começará às 21h locais (22h de Brasília) e terá uma duração de 90 minutos. Será transmitido ao vivo, com dois intervalos comerciais.



O evento será moderado pelos apresentadores da ABC Linsey Davis e David Muir em um local sem a presença de público.



Microfones silenciados

A questão de silenciar ou não o microfone de um candidato quando este não está falando - como aconteceu durante o debate entre Joe Biden e Donald Trump no final de junho - foi objeto de discussões nas últimas semanas.



A equipe de Kamala queria manter os microfones abertos, esperando que seu rival republicano a interrompesse com frequência. Se isso acontecesse, ele pareceria pouco presidencial.



Mas a equipe de Trump recusou categoricamente, acusando os democratas de quererem mudar as regras com as quais já haviam concordado.

Cada lado acusou o outro de ser covarde. A ABC decidiu que os microfones serão abertos apenas durante a oportunidade de cada candidato falar.



Somente os moderadores podem fazer perguntas, e nenhum tópico ou pergunta será compartilhado antecipadamente com nenhuma das partes.



Quanto tempo para cada?

Os candidatos não farão nenhum comentário de abertura, mas passarão diretamente para a sessão de perguntas e respostas.



Cada candidato terá dois minutos para responder a uma pergunta. Será concedido um minuto adicional para quaisquer “comentários, esclarecimentos ou respostas adicionais”, de acordo com as regras de procedimento.



No final do debate, os candidatos terão dois minutos para apresentar suas conclusões. Após um sorteio, Trump ganhou o direito de escolher falar por último.



Sem anotações prévias

Ambos ficarão atrás de um púlpito durante o debate. Não será permitido usar anotações pré-preparadas. Kamala e Trump terão apenas uma caneta, algumas folhas de papel e uma garrafa de água. Os assessores dos candidatos não terão permissão para falar com eles durante os intervalos comerciais.