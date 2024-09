Caso aconteceu na cidade de Santa Monica, no condado de Los Angeles - Divulgação

Publicado 08/09/2024 14:48

Uma pessoa em situação de rua foi esfaqueada até a morte próximo a um parque na cidade de Santa Mônica, no sul da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. O caso aconteceu nesta sexta-feira (6).

O departamento de polícia da cidade informou que o corpo do homem foi encontrado em um beco a cerca de um quarteirão do Christine Emerson Reed Park. As informações são do jornal norte-americano "The Epoch Times".

A vítima foi identificada pelo Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles como Quincy Nunes. Em uma mensagem à comunidade publicada no site da cidade, o chefe da polícia de Santa Monica, Ramón Batista, escreveu que o esfaqueamento fatal e outros recentes crimes do tipo não têm relação com nenhuma "rede criminosa" conhecida.

No entanto, o agente acrescentou que "muitos desses incidentes compartilham um fio condutor que nós, como comunidade, nos tornamos cada vez mais conscientes: a intersecção entre falta de moradia, doença mental e uso de drogas. O suspeito do crime segue foragido.