China anuncia integração com a Rússia para realização de atividades militares neste mês Pixabay

Publicado 09/09/2024 14:12 | Atualizado 09/09/2024 14:12

O Ministério da Defesa da China anunciou que realizará exercícios navais e aéreos, nomeados "Northern United-2024", com a Rússia a partir deste mês, em evidente aproximação entre os militares dos dois países.

As ações, que devem acontecer nos mares do Japão e de Okhotsk, visam melhorar a cooperação estratégica entre os dois países e "fortalecer sua capacidade de lidar em conjunto com ameaças à segurança".



O aviso também confirmou a quinta navegação conjunta das marinhas no Pacífico, e que ambas participarão do exercício "Great Ocean-24" da Rússia.



A China não criticou a invasão da Rússia na Ucrânia e, agora, culpa os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) por provocar o presidente russo, Vladimir Putin.