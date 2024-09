Planeta Terra - Pixabay

Publicado 09/09/2024 12:08 | Atualizado 09/09/2024 12:09

Nos próximos dias, o "Cometa do Século", como vem sendo chamado o C/2023 A3, se tornará visível no céu para boa parte do Hemisfério Sul, onde o Brasil está localizado. Ele deve passar por esta região do planeta a partir do próximo dia 27 e alcançar seu pico de visibilidade no país no início de outubro.

O cometa poderá ser visto com binóculos, telescópios e possivelmente a olho nu em céus escuros, segundo o guia Efemérides Astronômicas 2024 do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No entanto, a nitidez do objeto pode ser reduzida em áreas urbanas com iluminações.

A expectativa é que no auge de sua passagem, ele cause um brilho tão intenso quanto o cometa Hale-Bopp, que passou pela Terra em 1997 e foi considerado um dos mais brilhantes da segunda metade do século XX.

Para localizar o C/2023 A3 no céu, é possível utilizar aplicativos de observação astronômica, como o Sky Tonight ou o Star Walk 2, que auxiliam na identificação de corpos celestes.