Leis de repressão às mulheres no país não têm paralelo no mundoHector Retamal/AFP

Publicado 09/09/2024 14:59

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos declarou nesta segunda-feira (9) sua "repugnância" por uma lei recém-promulgada no Afeganistão que reduz ainda mais os direitos de toda a sociedade.

"Expresso claramente minha repugnância" por essa lei, afirmou Volker Türk em um debate sobre o Afeganistão no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

O anúncio, feito em 21 de agosto, da nova lei que regula aspectos da vida social e privada dos afegãos, de acordo com uma interpretação muito rigorosa da sharia (lei islâmica), causou grande preocupação entre muitos afegãos e defensores dos direitos humanos.

O texto estabelece que as vozes das mulheres não devem ser ouvidas em público e as obriga a cobrir completamente o corpo e o rosto se precisarem sair "por necessidade". A vida dos homens também será altamente controlada.

Türk disse que "esse controle repressivo sobre metade da população do país não tem equivalente no mundo hoje".

Desde o retorno dos talibãs ao poder em 2021, muitos elementos dessa lei já estavam em vigor no país, embora de maneira informal. A ONU classificou as restrições às mulheres no Afeganistão como um "apartheid de gênero".