Momento em que a ponte Phong Chau desaba - Reprodução / YouTube

Publicado 10/09/2024 14:57 | Atualizado 10/09/2024 14:58

Uma ponte na província de Phu Tho, no norte do Vietnã, desabou nesta segunda-feira (9) por causa do impacto das chuvas e ventos causados pela passagem do tufão Yagi, a tempestade mais poderosa da Ásia em 2024. Diversos veículos, incluindo um caminhão, caíram na água e 13 pessoas ficaram desaparecidas. O momento foi registrado por uma câmera que estava acoplada a um carro.





"Fiquei com tanto medo quando caí", disse Nguyen Minh Hai, motoqueiro que estava cruzando a ponte, chamada de Phong Chau, na hora do colapso. "Sinto que acabei de escapar da morte. Não sei nadar e pensei que teria morrido", afirmou, do hospital, à "BBC".

Até o momento, o tufão Yagi já deixou 127 mortos e 54 desaparecidos no Vietnã. Antes de invadir o país, no último sábado (7), o furacão havia causado 24 mortes na China e Filipinas. Ele está causando a chuva mais poderosa em terras vietnamitas em 30 anos.

Em entrevista à "BBC", Nguyen Thi Thom, que possui em um restaurante na Baía de Ha Long, no nordeste do país, compartilhou suas dores. "Não sobrou nada. Quando olho em volta, as pessoas também perderam tudo o que tinham, assim como eu", disse ela. "Só posso tentar me recuperar disso."

Inundações e avisos de deslizamentos foram emitidos pelas autoridades locais em 401 comunidades da região norte. Segundo a agência de notícias "AFP", os desastres naturais levaram quase 50 mil pessoas a evacuar de cidades costeiras, enquanto mais de 2400 famílias a subirem para os andares superiores de suas casas na província de Yen Bai.