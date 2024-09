As rajadas de vento ultrapassaram os 150 km/h - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 09:36 | Atualizado 11/09/2024 09:49

Ao menos 155 pessoas morreram no Vietnã durante a passagem do tufão Yagi, neste fim de semana, que provocou grandes inundações que também estão afetando a Tailândia e Laos.

Na província vietnamita de Lao Cai, uma zona montanhosa, um deslizamento de terra destruiu um vilarejo, matou 30 pessoas e deixou 65 desaparecidos, segundo a imprensa vietnamita.

Segundo a emissora VTV, 155 pessoas morreram até o momento e 141 estão desaparecidas, mas o canal não informou se o balanço inclui as vítimas de Lao Cai.

O Vietnã enfrenta as consequências do tufão que atingiu o norte do país no sábado e domingo, com chuvas e rajadas de vento superiores a 150 km/h.

As inundações, sem precedentes em várias décadas, chegaram a Hanói, onde a cheia do rio Vermelho provocou a fuga de centenas de pessoas.

Segundo a diretora do centro nacional de previsões meteorológicas, Mai Van Khiem, o rio atingiu o maior nível desde 2004.

"Não pensei que a água subiria tão rápido (...) É a pior inundação que já vi", disse Nguyen Tran Van, que mora há 15 anos perto da margem do rio em Hanói.

"Se a água tivesse subido mais um pouco mais, teria sido muito difícil sair", explicou a mulher de 41 anos, que conseguiu transferir os móveis para o andar superior e salvar todos os objetos.

Dezesseis províncias e cidades do Vietnã ainda registravam ameaças de deslizamentos e inundações nesta quarta-feira, mas a imprensa indicou que o nível da água começou a baixar em algumas regiões montanhosas.

Antes de passar pelo Vietnã, o tufão atravessou o sul da China e as Filipinas, com um balanço de 24 mortos e dezenas de feridos.

Segundo um estudo publicado em julho, nesta região os tufões estão se formando cada vez mais perto da costa, são mais intensos e permanecem mais tempo em terra, tudo isso devido às mudanças climáticas.