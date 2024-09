Casa Branca, sede do governo dos EUA - Karen Bleir/AFP

Casa Branca, sede do governo dos EUAKaren Bleir/AFP

Publicado 16/09/2024 10:26 | Atualizado 16/09/2024 10:28





"Não há espaço para a violência política ou qualquer tipo de violência em nosso país", afirmou Biden em um comunicado posterior. "Instruí a minha equipe para assegurar que o Serviço Secreto tenha todos os recursos, capacidades e medidas de proteção disponíveis para garantir a segurança contínua do ex-presidente Trump", acrescentou.



A própria Kamala afirmou que ficou tranquilizada ao saber que uma tragédia foi evitada. "Recebi a notícia sobre os disparos próximos ao ex-presidente Trump e sua propriedade na Flórida, e fico feliz que ele esteja a salvo", disse. "A violência não tem lugar nos Estados Unidos", acrescentou.



O Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pela proteção de presidentes, ex-presidentes e outros dignitários nos EUA, enfrentou críticas após o atentado contra Trump na Pensilvânia.



Kimberly Cheatle, então diretora da agência, renunciou em meio às críticas recebidas pelo incidente, e pelo menos cinco agentes foram colocados em baixa administrativa.



A congressista republicana Elise Stefanik agradeceu a atuação das forças de ordem, mas questionou a segurança do ex-presidente.



O suspeito já foi identificado e preso

Zelensky condena

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenou nesta segunda-feira (15) a "violência política" após a suposta tentativa de assassinato do candidato republicano.



"A violência política não tem espaço em nenhuma parte do mundo", afirmou Zelensky na rede social X.



"É algo bom que o suspeito da tentativa de assassinato tenha sido capturado rapidamente", acrescentou, sem mencionar o vínculo do indivíduo com a Ucrânia.