Cães pintados em zoológico da China e apresentados como ursos panda - Reprodução de vídeo

Publicado 20/09/2024 18:28 | Atualizado 20/09/2024 18:36

Uma exposição em um zoológico chinês está causando muita polêmica depois que um vídeo viralizou ao mostrar dois cães com pelos tingidos para parecerem ursos pandas.

Um vídeo postado nas redes sociais se tornou viral esta semana após mostrar dois cães da raça chow chow fofinhos com pelos artificialmente coloridos para se assemelharem a pandas no Zoológico de Shanwei, na província de Guangdong, no sul.

No entanto, não parece que o zoológico tinha a intenção de enganar os visitantes, já que uma foto compartilhada pela rede americana de TV CNN mostra uma placa identificando os animais como "cães panda".

"Somos chamados de Panda Dogs, um cão de estimação que parece um panda, tingido e vestido por chow chow. Somos gentis, inteligentes, amigáveis, fofos e adoráveis", informa a placa.

Um porta-voz do zoológico explicou que colocou os cães em exposição porque não há pandas residentes, mas negou que o processo de tingimento dos pelos fosse de alguma forma perigoso ou prejudicial aos animais.