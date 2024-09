Bombeiros suspeitam que é a explosão foi provocada por vazamento de gás - Reprodução/Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Publicado 23/09/2024 13:41 | Atualizado 23/09/2024 13:44

Quatro pessoas da mesma família morreram no desabamento parcial de uma casa de dois andares na cidade de Saviano, na província de Nápoles, no sul da Itália, na manhã de domingo, 22. Entre os mortos estão duas crianças, sua mãe e a avó delas. Duas pessoas foram resgatadas com vida.

Segundo comunicado dos Bombeiros, a principal suspeita é a de explosão provocada por vazamento de gás.

Inicialmente foi recuperado o corpo de um menino de 6 anos e uma menina de 4. Poucas horas depois, eles conseguiram resgatar a mãe das crianças.

A avó delas ficou soterrada sob os escombros e foi necessária a ajuda de cães farejadores para localizar onde seu corpo estava. Ela só foi retirada à noite.

Um menino de dois anos, identificado como irmão dos que morreram, além do pai deles, foram socorridos.

Segundo o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari, as equipes de resgate precisaram ter muito cuidado e mover-se lentamente, para evitar novos colapsos na estrutura.

Vincenzo Simonelli, prefeito de Saviano, foi até o local e disse que o prédio parecia "deformado".

Em portaria publicada ainda no domingo, as aulas em todas as escolas da cidade foram suspensas, conforme publicação do site da prefeitura.

Segundo jornais locais, a explosão ocorreu no segundo andar, e o desabamento cobriu o andar inferior da estrutura