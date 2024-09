Brasileira desapareceu em restaurante de Almada, cidade vizinha a Lisboa - Reprodução / Google Street View

Publicado 23/09/2024 14:35

A enfermeira brasileira de 38 anos, identificada como Natalie, se apresentou à delegacia em Almada, cidade vizinha a Lisboa, capital de Portugal, na noite deste domingo (22). Ela havia desaparecido durante uma comemoração de aniversário do seu pai, 69, em um restaurante local no último sábado (21). As informações são do jornal português "Público".

Natalie explicou aos agentes que deixou a celebração com a sua família após discutir com o pai, que também é brasileiro e militar da reserva. Ela disse que iria ao banheiro, mas não voltou mais, deixando sua bolsa, documentos, celular e uma mochila para trás. Apenas mais de meia hora do sumiço, funcionários e familiares a procuraram nas imediações do estabelecimento, mas não a encontraram.

Em nota, a Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou que a mulher teve "um ataque de pânico, que normalmente acontece quando se enerva". Os policiais esclareceram que um segundo telefone que pertencia à enfermeira foi localizado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Neste momento, eles entraram em contato com o pai, que afirmou que a filha estava bem, e com uma amiga.

Mesmo com esta resposta, no entanto, a polícia "continuou a efetuar diligências com o intuito de localizar a desaparecida, uma vez que as informações eram muito contraditórias e o pai dela deixou de atender as chamadas de telefone da PSP". Ele teria, inclusive, omitido das autoridades a informação de que discutiu com Natalie durante o jantar. As circunstâncias do sumiço ainda não foram esclarecidas.