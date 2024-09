Peixe-lua foi encontrado morto em praia no estado do Oregon (EUA) e intrigou os especialistas - Reprodução

Publicado 24/09/2024 11:28

Um peixe gigante, descrito por muitos especialistas como umas das espécies mais bizarra dos oceanos, apareceu esta semana em uma praia do estado americano do Oregon — o terceiro incidente desse tipo desde junho - e intrigou os especialistas.



O peixe, que aparentava estar morto há algum tempo, media quase 2,15m de comprimento. O maior exemplar da espécie já visto até hoje foi capturado em Portugal: 3,25 metros de comprimento e 3,6 metros de altura, além disso, pesava incríveis 2,8 toneladas.

Veja fotos:



Os especialistas ainda não sabem o que vem causando a morte dos peixe-lua. Por ser uma espécie muito vulnerável, os animais geralmente morrem por ingerir lixo, mas fatores ligados às mudanças climáticas, como a temperatura média dos oceanos, não estão descartados.



As características do peixe-lua

O peixe-lua, ou mola-mola, é uma das criaturas mais fascinantes dos oceanos. Este peixe de corpo achatado e arredondado pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas, o que o torna o peixe ósseo mais pesado do mundo. Sua pele é áspera e espessa, com uma cor que varia entre o cinza e o marrom, muitas vezes coberta por parasitas que ele tenta se livrar buscando a superfície para que aves marinhas se alimentem deles.



Sua principal característica física é a falta de uma cauda convencional. Em vez disso, o peixe-lua possui uma estrutura chamada clavus, que é uma fusão das nadadeiras dorsal e anal. Isso dá ao seu corpo uma aparência truncada e faz com que ele nade de forma peculiar, movendo-se principalmente com as nadadeiras dorsal e anal, que são grandes e triangulares.



Biologicamente, o peixe-lua é conhecido por sua taxa impressionante de produção de ovos. As fêmeas podem liberar até 300 milhões de ovos durante a vida, um recorde no mundo animal. Alimenta-se de zooplâncton, pequenas medusas, e pequenos peixes. Por ser ectotérmico, depende da temperatura externa para regular seu corpo, o que o leva a fazer migrações verticais, subindo à superfície para se aquecer após mergulhos em águas mais profundas e frias.



Quanto ao habitat, o peixe-lua é encontrado em mares tropicais e temperados de todo o mundo. Ele prefere águas profundas, mas é comumente visto perto da superfície, muitas vezes flutuando de lado, uma prática que acredita-se ser para regular a temperatura corporal ou para atrair aves que removem parasitas. É uma espécie solitária e relativamente inofensiva para os humanos, embora sua grande massa o torne uma presença impressionante nos oceanos.