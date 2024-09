Um cidadão de Nova York morreu após ser diagnosticado com o primeiro caso do vírus da encefalite equina oriental (EEE) transmitido por mosquitos no estado em quase 10 anos - Pixabay

Publicado 24/09/2024 16:30

Um cidadão de Nova York morreu após ser diagnosticado com o primeiro caso do vírus da encefalite equina oriental (EEE na sigla em inglês) transmitido por mosquitos no estado em quase 10 anos.

Após a morte, as autoridades declararam uma ameaça iminente ao público. O paciente, não identificado, que morreu na segunda-feira (23) foi diagnosticado três dias antes pelo Centro Wadsworth do Departamento de Saúde. É o primeiro caso de morte desta doença desde 2015.

"Manter os nova-iorquinos seguros é minha maior prioridade. Após o primeiro caso humano confirmado de EEE, minha administração tomou medidas em todo o estado para ajudar a proteger as comunidades", disse a governadora Kathy Hochul.

A EEE é uma doença grave transmitida aos humanos por mosquitos infectados, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Muitas pessoas com o vírus não apresentarão sintomas, mas especialistas em saúde ainda alertam que os primeiros sinais de casos extremos podem incluir dor de cabeça, febre alta, calafrios e vômitos.

"A encefalite equina oriental é diferente este ano. Embora normalmente vejamos esses mosquitos em dois ou três condados a cada ano, este ano eles estiveram em 15 condados até agora e se espalharam por todo o estado de Nova York. Essa doença mortal transmitida por mosquitos não tem vacina humana disponível comercialmente e deve ser levada a sério. Os mosquitos, antes um incômodo, agora são uma ameaça", disse o Comissário Estadual de Saúde, Dr. James McDonald.