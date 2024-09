Região central de Coquimbo, no Chile - Reprodução / Google Street View

Região central de Coquimbo, no ChileReprodução / Google Street View

Publicado 24/09/2024 14:45 | Atualizado 24/09/2024 14:50

Um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter atingiu o centro do Chile durante a madrugada desta segunda-feira (23). O epicentro do sismo foi no fundo do oceano, a uma profundidade de 38 km e próximo à região de Coquimbo, na mesma linha que o Rio Grande do Sul, segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico.

O território chileno está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, a oeste da América do Sul, uma área de fortes atividades sísmicas. Ao longo desta terça-feira (24), outros tremores foram registrados no país em diferentes regiões do país, mas sem registros de feridos, de acordo com a imprensa local.

Escala Richter

A escala Richter é uma ferramenta que serve para medir o tamanho de um terremoto. Ela é graduada entre o valor mínimo de <1, em que os tremores não podem ser sentidos pelas pessoas, e o máximo, entre 9 e 10, quando os sismos causam efeitos devastadores.