Papa Francisco fez o alerta nesta terça-feira, em Paris - Filippo Monteforte / AFP

Papa Francisco fez o alerta nesta terça-feira, em ParisFilippo Monteforte / AFP

Publicado 24/09/2024 17:56

“Estamos destruindo o mundo” com a guerra, alertou o papa Francisco nesta terça-feira (24), no encerramento do fórum pela paz da Comunidade de Santo Egídio, realizado em Paris.

“Faço meu o vosso grito e o das muitas pessoas afetadas pela guerra, e o dirijo aos líderes políticos: Parem a guerra! Parem as guerras!”, pediu o pontífice.

“Já estamos destruindo o mundo. Paremos enquanto há tempo! Temos que rezar pela paz, diante do risco de que os numerosos conflitos, em vez de cessarem, aumentem perigosamente", insistiu o papa.

“Que este encontro estimule todos os crentes a redescobrirem a vocação de fazer crescer hoje a fraternidade entre os povos”, disse Jorge Bergoglio. “Muitas vezes, no passado, as religiões foram usadas para alimentar conflitos e guerras, um perigo que continua".

As religiões não devem “se converter em instrumento para alimentar nacionalismos, etnicismos, populismos. Ai daqueles que tentam arrastar Deus para fazer parte das guerras!", acrescentou o papa.

Durante o ato, foi observado um minuto de silêncio pelas vítimas das guerras, e os líderes religiosos acenderam velas.

Sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, Gilberte Fournier, de 93 anos, pediu que “não se perca a memória do grande mal, da grande derrota da humanidade que é a guerra”.

A Comunidade de Santo Egídio também pediu “uma mudança radical aos líderes políticos, aos senhores da guerra, a todos os povos", e que eles evitem deixar "para as jovens gerações" um "mundo destruído pela guerra e pela crise ecológica".