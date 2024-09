Zelensky deve falar amanhã no plenário da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York - Sergei Supinsky / AFP

Publicado 24/09/2024 18:32

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a guerra da Rússia contra o território ucraniano acabará não em razão de alguma troca com o presidente russo, Vladimir Putin, mas porque a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) vai funcionar.

"Tem que funcionar", afirmou Zelensky, em sua participação durante reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, que contou com a presença de um representante de Moscou na plateia. Para o presidente da Ucrânia, a guerra só acabará quando a Rússia for forçada a encerrá-la.

Zelensky descreveu que Moscou não tem sido sincero sobre os apelos de diálogo. "Sabemos que algumas pessoas no mundo querem falar com o presidente russo Vladimir Putin", disse Zelensky, "para possivelmente ouvir dele que está chateado porque estamos exercendo o nosso direito de defender o nosso povo".

"Essa guerra não será superada por conversas. Ações são necessárias", disse Zelensky.

O presidente da Ucrânia deve falar amanhã no plenário da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York.