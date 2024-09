Lula se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas - Ricardo Stuckert/PR

Lula se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud AbbasRicardo Stuckert/PR

Publicado 25/09/2024 14:22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

"É a primeira vez que eles participam da Assembleia-Geral da ONU Manifestei minha solidariedade pelo sofrimento de mulheres e crianças palestinas com a violência e a necessidade de um cessar-fogo imediato", escreveu Lula, em seu perfil em uma rede social.

Ao falar em evento, em Nova York, nesta semana, o presidente brasileiro disse que a ONU "não tem coragem" de criar o Estado da Palestina, lembrando que na sua fundação teve força para criar o Estado de Israel.

Segundo assessores do presidente, o contato entre Lula e Abbas foi "rápido, mas caloroso" e ocorreu durante a reunião bilateral do brasileiro com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo.