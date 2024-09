Campos magnéticos da Terra devem ser atingidos nesta quarta-feira (25) - Pixabay

Publicado 25/09/2024 13:18 | Atualizado 25/09/2024 13:23

Uma tempestade geomagnética está prevista para atingir a Terra nesta quarta-feira (25). De acordo com especialistas, o fenômeno é uma explosão de partículas do Sol que interagem com o campo magnético do nosso planeta. Ele pode causar interferência em sistemas de comunicação e satélites, além de gerar auroras em regiões de alta latitude.

O evento acontecerá por causa de uma ejeção de massa coronal (CME), que eclodiu da mancha solar AR3835, segundo a plataforma de meteorologia "Spaceweather.com". O acontecimento foi considerado surpreendente, já que esta região da estrela parecia estável para gerar uma explosão com esta proporção.

A CME, também chamada de "ato de plasma solar", está viajando a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. A maior parte dela passará próxima à Terra.

Um fator que pode potencializar os efeitos da tempestade é o equinócio da primavera, momentos do ano – uma vez em março e a outra, em setembro – em que o dia e a noite têm quase exatamente 12 horas de duração cada. Nesses períodos, o eixo da Terra se alinha com a órbita solar.

O evento previsto para esta quarta-feira, no entanto, foi classificado pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) com impactos moderados e risco limitado a infraestruturas ao norte do planeta.