Shalene Ehlers (E), 20 anos, e Darien Urban, 21, foram presos no estado do Arkansas (EUA) - Divulgação

Shalene Ehlers (E), 20 anos, e Darien Urban, 21, foram presos no estado do Arkansas (EUA)Divulgação

Publicado 26/09/2024 15:00

Um casal foi preso na cidade de Rogers, no estado do Arkansas (EUA) acusado de tentar vender o filho de apenas 2 meses em troca de seis engradados de cervejas e 1.000 dólares (cerca de R$ 5.500).

Darien Urban, de 21 anos, e Shalene Ehlers, 20, supostamente estavam buscando uma noite regada a muito álcool na noite de sábado (21), quando ofereceram o bebê para venda em um acampamento. Uma pessoa que presenciou a ação do casal usou o telefone do escritório do gerente do estabelecimento para ligar para a polícia, revelando que o casal "tentou dar o bebê por uns pacotes de cerveja e 1.000 dólares".

Os pais, agora, estão enfrentando acusações criminais de colocar em risco o bem-estar de um menor e tentar aceitar consideração para a renúncia de um menor. A dupla, inclusive, teria assinado um contrato para entregar seus direitos.

Os policiais também alegam ter conseguido imagens de celulares mostrando Urban e Ehlers assinando o contrato com um homem identificado como Cody Nathaniel Martin. Ehlers também teria batido no trailer de outro casal para oferecer a criança.

Quando o casal recusou a oferta, a mãe foi embora, mas um homem, chamado Ricky Crawford, propôs uma troca de cerveja para ficar com o bebê durante a noite.

Crawford estava preocupado com a segurança do bebê e pretendia tirá-lo dos cuidados de Urban e Ehlers. Após isso, os policiais chegaram ao local e efetuaram a prisão.

"Com base na totalidade da investigação, acredita-se que tanto Urban quanto Ehlers criaram um risco substancial de morte ou ferimentos físicos graves ao abandonar seu filho menor, inicialmente com um homem obviamente embriagado e, finalmente, com alguém que não conheciam", aponta o relatório do caso feito pela polícia do Condado de Benton.