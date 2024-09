Kings College Hospital é um dos mais conceituados da Inglaterra - Divulgação

Publicado 26/09/2024 12:32

Um homem com desfiguração facial foi expulso de um restaurante em Londres por "assustar clientes". O sul-africano Oliver Bromley, 42 anos, faz tratamento no King's College Hospital por causa de um tumor agressivo e foi até um restaurante próximo para almoçar.

Mas sua tentativa de almoçar não deu certo quando a equipe do restaurante lhe disse que os clientes reclamaram de sua aparência e pediram que ele fosse embora. Apesar de se sentir decepcionado com o incidente, Oliver espera que isso desencadeie um movimento em direção a uma melhor conscientização e compreensão de condições como a dele."O senhor atrás do balcão me disse que houve reclamações sobre mim e que eu deveria ir embora. Pedi para ele repetir o que disse, e ele disse que eu estava assustando os clientes", afirmou Bromley, que ajuda a administrar uma linha de apoio a crises de saúde mental do NHS, o sistema de saúde pública do Reino Unido."Obviamente, fiquei muito chateado. Fui a um parque local para me consolar e pensar em um plano de ação sobre como lidar com isso", completou.Bromley registrou um boletim de ocorrência em uma estação da Polícia Metropolitana, que classificou o incidente como um crime de ódio.A Polícia Metropolitana confirmou que os policiais visitaram a vítima para falar sobre o incidente e que, embora nenhuma prisão tenha sido feita, a polícia levou "os relatos impactantes de crime de ódio".