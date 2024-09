Nas imagens, é possível observar a mãe e suas duas filhas sendo conduzidas para fora do parque - Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi detida no Disney's California Adventure, localizado na cidade de Anaheim, Califórnia, junto com suas duas filhas após tentar fazer com que elas se passassem por menores de dois anos, para conseguir a entrada gratuita no parque. Os vídeos da confusão foram publicados no TikTok nesta quinta-feira (25) e um deles já conta com mais de 9 milhões de visualizações. As informações são do "TMZ".

Nas imagens, é possível observar uma mãe e suas duas filhas sendo conduzidas para fora do parque pelos seguranças da Disney. A mulher, cuja identidade não foi revelada, grita: "Você está me machucando, p–ra!"

O Departamento de Polícia de Anaheim confirmou ao "TMZ" que a prisão teria ocorrido após a mulher fazer com que suas filhas se passassem por menores para poder entrar de graça. A polícia afirmou que ela foi presa por invasão de propriedade, mas depois foi liberada mediante o pagamento de uma multa.

Essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 2022, um vídeo tornou-se viral ao mostrar uma mulher sendo flagrada ao disfarçar a filha em idade escolar para entrar no parque de graça.

O passe de um dia para a Disneylândia e o Adventure Park começa em US$ 104 (aproximadamente R$ 560).