Nathalia Urban era conhecida pelo seu engajamento com pautas sociaisReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 10:12 | Atualizado 26/09/2024 11:22

A jornalista brasileira Nathalia Urban, de 36 anos, morreu em Edimburgo, Escócia. Ela estava internada após sofrer um acidente não esclarecido pelas autoridades locais e seus aparelhos foram desligados nesta quarta-feira (25). A notícia foi confirmada pela "TV 247", onde trabalhava como correspondente internacional.

"Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!", afirmou uma postagem nas redes sociais do veículo.

Nathalia nasceu em 25 de dezembro de 1987 em Santos, São Paulo. Ela foi descrita, em nota da "TV 247", como uma pessoa que demonstrava "total interesse com a luta das mulheres, dos imigrantes e dos povos oprimidos no mundo". A jornalista criou o programa "Veias Abertas" para abordar as lutas dos povos latino-americanos e se dedicava à causa da Palestina. Ela também participava frequentemente do programa "Bom Dia 247".

"Somos extremamente gratos por termos tido a oportunidade de desfrutar de sua companhia e de seu conhecimento ao longo de todos esses anos. Muito obrigado, amiga! Estamos em luto e consternados", afirmou a nota do jornal.

As redes sociais do veículo publicaram homenagens à repórter. O cartunista Nando Motta postou um desenho dela. "Uma tristeza imensa perder uma jornalista tão espetacular e promissora como a Nathalia. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda equipe do Brasil 247", afirmou.

"A perda de Nathalia Urban é um golpe profundo, daqueles que atingem não apenas no círculo de colegas e amigos, mas que reverberam por toda uma comunidade de ideias e de luta. Dos que compartilham esperanças. Dos que têm fé e confiança de que malgrado todas as misérias de nosso tempo, o futuro da humanidade será brilhante", afirmou José Reinaldo de Carvalho, editor internacional do Brasil 247.