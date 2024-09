Nas redes sociais, os internautas se divertem com a situação - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/09/2024 11:17

Um cachorro pulou no mar da praia Les Deveses, em Dénia, na Espanha, para morder a cauda de um tubarão-azul. O vídeo foi compartilhado no último domingo (22) e já conta com mais de 10 milhões de visualizações no TikTok.

Nas redes sociais, os usuários se divertiram com a situação. Um deles comentou: "Tadinho, ele só queria brincar". Outro internauta afirmou: "Ele ri na cara do perigo".

Na segunda-feira (24), o tubarão foi encontrado morto por uma equipe da Fundação Oceanogràfic, segundo o site "El Español". A morte teria ocorrido após o animal levar três golpes de um peixe-espada.



Especialistas afirmam que o tubarão-azul geralmente não é agressivo, mas pode adotar esse comportamento quando está na companhia de outros da mesma espécie.