Outro deslizamento de terra que aconteceu em uma mina na Indonésia - Reprodução/Muhammad Agussalim/AFP

Outro deslizamento de terra que aconteceu em uma mina na IndonésiaReprodução/Muhammad Agussalim/AFP

Publicado 27/09/2024 09:07

Um deslizamento de terra em uma mina de ouro ilegal deixou pelo menos 15 mortos e 25 desaparecidos no oeste da Indonésia, informou, nesta sexta-feira (27), o departamento de gestão de catástrofes da província de Sumatra Ocidental.

"Segundo os dados que obtivemos no local, 15 pessoas morreram [...] e outras 25 estão sendo procuradas, e três ficaram feridas", declarou à AFP Ilham Wahab, porta-voz da agência de gestão de catástrofes da província de Sumatra Ocidental, no noroeste do país.

A mina onde ocorreu o deslizamento de terra foi abandonada, e estava sendo explorada de forma "ilegal", indicou a agência de gestão de catástrofes do distrito de Solok em um comunicado.

O deslizamento, provocado pelas fortes chuvas, aconteceu na noite de quinta-feira em um local remoto, de difícil acesso, disse Wahab.

No entanto, o porta-voz não conseguiu confirmar se a mina era clandestina.

No sudeste asiático é frequente que os habitantes entrem em minas abandonadas e as explorem de forma irregular em busca de ouro, apesar de não contar com os equipamentos de segurança adequados.

Os deslizamentos de terra são frequentes na Indonésia durante a estação de chuvas, em geral entre novembro e abril.

Em julho, pelo menos 27 pessoas morreram em um deslizamento ocorrido perto de uma mina de ouro clandestina da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia.

Dois meses antes, pelo menos 15 pessoas morreram em deslizamentos de terra e enchentes na província de Sulawesi do Sul, que destruíram dezenas de casas e danificaram estradas.