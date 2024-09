Antonia Sullivan, 20 anos, foi condenada a 270 horas de serviço comunitário após ter relações com o namorado em um avião - Reprodução

Publicado 27/09/2024 11:06 | Atualizado 27/09/2024 11:07

Um casal de namorados está sendo processado pela Justiça por ter feito sexo dentro de um avião poucos minutos depois da decolagem de um voo entre Tenerife (Espanha) e Bristol (Inglaterra). Ambos foram retirados do avião por funcionários da companhia EasyJet e pela polícia logo após a aterrissagem.



O Tribunal de Magistrados de Bristol ouviu o depoimento de Bradley Smith, 22 anos, e Antonia Sullivan, 20, ambos da cidade de Rhondda Cynon Taf, no País de Gales. Apesar dos protestos relatados de Sullivan, de que ela estava apenas esfregando sua perna no namorado, o casal se declarou culpado de uma acusação de ultraje à decência pública - o equivalente a atentado ao pudor na Justiça brasileira.



De acordo com testemunhas, o ato libidinoso foi testemunhado por três de seus companheiros de viagem, sendo que um deles estava sentado ao lado dos dois pombinhos.

"Depois de alguns minutos, a testemunha percebeu que o casal havia reorganizado alguns casacos no colo de Smith e houve movimentos vigorosos das mãos por baixo do casaco", disse Maree Doyle, promotora do Tribunal de Magistrados de Bristol.



"A testemunha sentada ao lado deles podia ver o que estava acontecendo, enquanto uma mãe e uma filha adolescente sentadas atrás do casal também podiam ver o que estava acontecendo", completou.



Smith foi condenado a 300 horas de trabalho comunitário em tempo integral, enquanto Sullivan recebeu 270 horas. Ambos também foram condenados a pagar 100 libras esterlinas (R$ 730) de indenização a cada uma das três testemunhas.